Son Dakika Haberleri: Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım
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Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım

23 dakika önce

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor.

Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım, System.String[]

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor." dedi.

Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:40 
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