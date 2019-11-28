Son Dakika Haberleri: Özdebir'in 2 Türkiye Şampiyonu GKV'den
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Özdebir'in 2 Türkiye Şampiyonu GKV'den

7 saat önce

Kuruluşundan bu yana 56 yıldır eğitim alanında ki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri katıldıkları Özdebir Yayınları'nın ulusal deneme sınavında Türkiye şampiyonluklarına imza attılar.

Özdebir'in 2 Türkiye Şampiyonu GKV'den, System.String[]

Kuruluşundan bu yana 56 yıldır eğitim alanında ki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri katıldıkları Özdebir Yayınları'nın ulusal deneme sınavında Türkiye şampiyonluklarına imza attılar.


Özdebir Yayınları tarafından 9. ve 10. sınıflar düzeyinde düzenlenen Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda Türkiye şampiyonluklarına imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencileri 2 Türkiye birincisi, bir Türkiye ikinciliği kazandı. Aynı sınavda bir öğrenci de 1 Türkiye 9.'su oldu. Sınava katılan GKV Özel Fen Lisesinin diğer öğrencileri de çeşitli Türkiye derecesi elde etti. Sınav sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir başarıların tesadüf olmadığını ifade ederek öğrencileri kutladı.


GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir sınav sonucunda dereye yapan öğrencileri, "Gaziantep Kolej Vakfı Başarı Madalyası" ile ödüllendirdi. Düzenlenen törende Özdebir sınav sonuçlarının yanı sıra kurum genelinde uygulanan Kazanım Değerlendirme Deneme Sınavlarında derece elde eden öğrencilere de GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından başarı madalyaları verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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