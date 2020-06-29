Özdebir: "Ülkemiz dünyanın parlayan yıldızı olacak" - Son Dakika

Özdebir: "Ülkemiz dünyanın parlayan yıldızı olacak"

Ostim'de faaliyet gösteren EMGE Elektromekanik firmasının Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni yatırımının temeli törenle atıldı.

Ostim'de faaliyet gösteren EMGE Elektromekanik firmasının Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni yatırımının temeli törenle atıldı.

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Törene, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, EMGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir törende yaptığı konuşmada, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği projelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Burayı en kısa zamanda örnek bir OSB olarak faaliyete geçireceğiz. Ankara'nın teknoloji seviyesi diğer kentlerimizle kıyaslanmayacak kadar önemli bir konumda. Bugün ülkemizde üretilen yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 17'sini, yüksek teknolojili ürün ihracatının ise yüzde 20'sini Ankara yapıyor. TAİ, ASELSAN, ROKETSAN, FNNS gibi şirketler ve bunların iş verdiği yükleniciler kanalıyla işletmelerimizin teknoloji seviyeleri oldukça yükseldi. Bu Ankara için son derece önemli bir kazanım" dedi.

Pandemi döneminde ekonomimizin önemli bir sınav verdiğini belirten Özdebir, "1 Haziran'dan itibaren sanayide ve özellikle makine imalat sanayiinde ciddi hareketlenmeler başladı. OSB'lerdeki elektrik tüketimlerinde yüzde 15'e varan artışlar oldu. Ülkemiz bütün bu krizlerden çok hızlı çıkabilme kabiliyetine sahip. Ülkemizin, önümüzdeki süreçte değişen pozitif algısıyla beraber dünyanın parlayan yıldızı haline geleceğine inanıyorum. Çünkü bu topraklarda barınabilmemiz için üretmekten başka çaremiz yok. O yüzden üretmekle görevli olan sanayicilerimize sonsuz saygı duyuyor ve EMGE ailesine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci de iş birliği ve güç birliği yapmanın önemine dikkat çekti. İş birliği için ortamlar gerektiğini HAB OSB'nin de savunma sanayiinin lokomotif gücünü diğer sektörlere sirayet ettirecek ortam olduğunu dile getiren Tüfekci, " Burada, kritik bir kitleye bürünmüş, ürettiği teknolojilerle adından söz ettiren katma değeri yüksek ürünler üreten firmalar olmasını istiyoruz. HAB OSB'nin ana amacı odur" dedi.

HAB'ın temel atan 24. firması olan EMGE'yi tebrik eden Tüfekci, "Burada birçok firmamız olacak. Güç birliği yapın, büyük düşünün. Bir tane küçük projeyi almayı değil de Türkiye'nin büyük bir üretim merkezine dönüştüğünü ve burada herkese esasında bir pay olduğunu düşünün" mesajını verdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da temel atma töreninin Ertuğ ailesine, vatana, millete, Ankara'ya hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

EMGE'nin sanayi ile bütünleşmiş bir aile şirketi olduğuna dikkati çeken Aydın, "EMGE, OSTİM'de temellerini atmış, OSTİM'de büyümüş. Bu bölgeye bir gelin uğurlar gibi uğurluyoruz ama esas gövdesini de OSTİM'den hiçbir yere bırakmayız" diye konuştu.

EMGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ise firmalarının yarım asra yaklaşan geçmişine vurgu yaptı. Ertuğ, "45 yılı aşkın süredir yürüdüğümüz bu yolda şirketimizin üçüncü büyük yatırımının temelini bugün atıyoruz. Allah hayırlısıyla, inşaatımızı tamamlamayı, sizleri açılış törenimizde de ağırlamayı nasip etsin" dedi.

OSTİM'de savunma, havacılık ve elektronik sektörleri başta olmak üzere, ana sanayi şirketlerinin onaylı tedarikçisi olarak faaliyet gösteren EMGE A.Ş., katma değerli yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirecek yatırımlarına devam ediyor. Firma, HAB'da 21 bin 155 metrekarelik alanda tesis yatırımına başladı. 17 bin 500 metrekare kapalı alanı olacak tesiste, savunma ve havacılık sanayine yüksek katma değerli üretim yapılacak. Tesisin, 2021 yılı bahar aylarında faaliyete alınması hedefleniyor. EMGE, enerji sektöründeki üretim faaliyetlerini ise OSTİM'de sürdürmeye devam edecek. - ANKARA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

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