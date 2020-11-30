ASO Başkanı Özdebir: "Yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum"

30.11.2020 13:59
ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin ivmelenmesinde azalma yaşanmasına karşın yılın tamamı için pozitif bir büyüme öngördüklerini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin ivmelenmesinde azalma yaşanmasına karşın yılın tamamı için pozitif bir büyüme öngördüklerini bildirdi.

Özdebir, yazılı açıklamasında, üçüncü çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Söz konusu çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyümenin ekonomideki beklentilerin yansıması olduğunu belirten Özdebir, "Finans ve sigorta sektöründeki yüzde 41,1'lik artış, üçüncü çeyrekteki kredi genişlemesinin, büyümenin ivmelenmesinde önemli katkı sağladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özdebir, bu dönemde sanayide yüzde 8, inşaatta yüzde 6,4, tarımda yüzde 6,2, hizmetler sektöründe ise yüzde 0,8'lik artış yaşandığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle yatırımlardaki yüzde 22,5 seviyesindeki artış, sanayi üretiminde geri dönüşe dikkati çekiyor. Makine teçhizattaki yüzde 23,5'lik artış da oldukça dikkate değer. Ertelenmiş talep ve reel sektörün gelecek dönemdeki fiyat artış beklentisi de bu oranın yukarı çıkmasında etkili olmuş gibi gözüküyor."

Öte yandan 8 çeyrektir daralan inşaat sektörünün de üçüncü çeyrekte yüzde 6,4 büyümesinin önemine işaret eden Özdebir, son 4 çeyrekte stok yatırımlardaki yüzde 5'in üzerindeki artışın büyümeye katkısını vurguladı.

Büyümenin sürdürülebilir olmasının çok önemili olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte Merkez Bankasının sıkılaştırma politikalarına devam edeceğine ilişkin politika adımları ve pandemi sürecindeki belirsizlik, büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Buna rağmen son çeyrekte ivmelenme azalsa da yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum."

Özdebir, sağlıklı büyümenin, üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeliyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

Dış ticaretteki gelişmelere de değinen Özdebir, ithalat tarafında zincirlenmiş hacim endeksinin, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarken, ihracat tarafında ise yüzde 22,4 azaldığına dikkati çekti. Özdebir, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihracat yapılan ülkelerdeki daralmanın bu duruma neden olduğunu bildirdi.

ASO Başkanı Özdebir: Yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum' - Son Dakika Ekonomi


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