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"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları bugün sona eriyor - Son Dakika

"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları bugün sona eriyor

30.11.2021 11:36
"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları bugün sona eriyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) toplam 2 bin öğrenciye burs desteği vereceği "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı"na başvurular bugün sona eriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) toplam 2 bin öğrenciye burs desteği vereceği "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı"na başvurular bugün sona eriyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı"na başvurular için son gün olduğunu hatırlattı.

Vakıf açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları, bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştiriliyor.

T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak. Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.

2 bin öğrenciye burs desteği

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sunulacak. T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile de katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği programda 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sunulacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programında ise 1.500 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlanacak.

Başvuruların bugün sona ereceği burs programı için katılımcılar, T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Özdemir Bayraktar, Türk Lirası, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' başvuruları bugün sona eriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları bugün sona eriyor - Son Dakika
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