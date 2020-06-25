Özdemir: "Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak yapılamayacak" - Son Dakika

Özdemir: "Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak yapılamayacak"

Havza'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ve cuma günü açılacak olan Havza Canlı Hayvan Pazarı, dezenfekte edildi.

Havza'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ve cuma günü açılacak olan Havza Canlı Hayvan Pazarı, dezenfekte edildi.

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Havza'da korona virüsü tedbirleri nedeniyle 19 Mart'ta kapatılan ve cuma günleri faaliyet gösteren hayvan pazarı yarın açılıyor. Havza Canlı Hayvan Pazarı, normalleşme sürecinde açılması planlanırken ilçede görülen şap hastalığı nedeni ile Havza Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararla bir süre kapalı tutulmuştu. Kapalı tutulan canlı hayvan pazarı açılıyor.

Karantina sürecinin dolması nedeniyle tekrar açılan canlı hayvan pazarında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından korona virüsü tedbirleri nedeniyle düzenleme, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve Havza Belediyesi Veteriner Hekimi Fatih Büyük tarafından yürütülen çalışmalarda canlı hayvan pazarının muhtelif yerlerine dezenfeksiyon noktaları ile giriş ve çıkış noktalarına atık eldiven ve maske kutuları konuldu. Pazar içerisinde bulunan padoklar, çay ocakları, idari bina ve tuvaletlerde dezenfekte edildi.

"Bu yıl hayvan pazarlığını tokalaşarak yapmayacağız"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

"Uzun bir süreden sonra tekrar hizmete girecek olan canlı hayvan pazarında her türlü tedbiri aldık. Korona virüsü nedeniyle hijyene ve mesafeye uyulması oldukça önemli. Bunun yanı sıra maske, mesafe ve hayvan sağlığı noktasında kontrollerimiz pazarda aralıksız devam edecek. Pazara gelecek satıcı ve vatandaşlarımızın ateşi ölçülerek pazar alanına alınacak. Hem satıcıların hem de alıcıların kurallara uymasını istiyoruz. Bu yıl pazarlıkları tokalaşarak yapmayacağız. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Koronavirüs, Havza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özdemir: 'Canlı hayvan pazarlığı tokalaşarak yapılamayacak' - Son Dakika Ekonomi

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