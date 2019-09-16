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Özdemir: "Çocuklar bizim geleceğimizdir"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Çocuklar bizim geleceğimizdir.

Özdemir:

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Belediye olarak onların geleceği için çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz" dedi.


Havza Belediyesince okul bahçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Havza Fen Lisesi okul bahçesinde bozulan zemin kaplama çalışmalarına başlandı. Havza Belediyesi ekipleri tarafından 2019- 2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte okulların acil ve önemli ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalarda okul bahçelerinin bakımları yapılıyor.


"Çocuklar bizim geleceğimizdir"


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Özdemir, yapılan çalışma ile 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan tespitler doğrultusunda ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, "Havza Belediyesi olarak eğitim ve öğretime her türlü desteği verme gayretindeyiz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Belediye olarak onların geleceği için çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceğini emin ellere teslim etmek amacıyla belediye olarak desteklerimizi sürdürüyoruz ve bundan sonrada sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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