Yaşlılar Haftası - Son Dakika

Yaşlılar Haftası

19.03.2021 17:14
Yaşlılar Haftası, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile Bor Ahmet Kuddusi Rehabilitasyon ve Huzurevini ziyaret ederek, orada kalanlarla sohbet etti, Huzurevi Müdürü Cemil Öztürk'ten bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, huzurevi sakinlerine sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, uzun ömürler dileyerek, "Aslında sizleri sadece böyle haftalarda değil sürekli hatırlamak lazım, hatırlamaya da çalışıyoruz ama bizim de eksik kaldığımız noktalar oluyor. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sizlerin duasını almak bizler için çok önemli, dualarınızla bu memleket ayakta duruyor ve sizlerin sayesinde bizler bu memleketi idare edebiliyoruz. O yüzden destekleriniz ve dualarınız bizim için çok önemli bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası

Emrah Özdemir, Huzurevi, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlılar Haftası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlılar Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei