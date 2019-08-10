Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Havza
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kurban Bayramı
nedeni mesaj yayımladı.
Özdemir mesajında, kurban ibadetinin paylaşmak üzerine çok büyük anlamları olduğunu belirtti.
Bayramların birlik ve kardeşliği pekiştiren manevi vesileler olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı paylaşmaktır, kardeşliktir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Fedakarlığın simgesi olan kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Kestiğimiz kurbanların, yegane amacı fedakarlıktır. Hem kazancımızdan, hem gönlümüzden fedakarlık etmemiz gerekir."
Özdemir, vatandaşların bayramını kutlayarak, Havza Belediyesi olarak halkın bayramı rahat şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını da aktardı.