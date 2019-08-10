Son Dakika Haberleri: Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
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Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kurban Bayramı nedeni mesaj yayımladı.

Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kurban Bayramı nedeni mesaj yayımladı.
Özdemir mesajında, kurban ibadetinin paylaşmak üzerine çok büyük anlamları olduğunu belirtti.
Bayramların birlik ve kardeşliği pekiştiren manevi vesileler olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı paylaşmaktır, kardeşliktir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Fedakarlığın simgesi olan kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Kestiğimiz kurbanların, yegane amacı fedakarlıktır. Hem kazancımızdan, hem gönlümüzden fedakarlık etmemiz gerekir."
Özdemir, vatandaşların bayramını kutlayarak, Havza Belediyesi olarak halkın bayramı rahat şekilde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını da aktardı.
Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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