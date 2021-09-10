Özdemir Erdoğan'ın yeni şarkısı "Efkar", dijital platformlarda yayına sunuldu - Son Dakika

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Özdemir Erdoğan, "Efkar" adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, segah makamındaki eserin söz ve müziğine de imza attı.

Temmuz ayında yaşama veda eden keman virtüözü İlyas Tetik'in, udu ve kemanıyla yer aldığı şarkının düzenlemesini ise Mehmet Can Erdoğan üstlendi.

"Sevdim Seni Bir Kere", "İkinci Bahar", "Pervane", "Bana Ellerini Ver", "Baharda Kuşlar Gibi" ve "Gurbet" adlı eserin de aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz şarkıya imza atan sanatçının yeni şarkısı, Özdemir Erdoğan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına sunuldu.