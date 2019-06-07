Özdemir: "Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum"

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Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"

Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi