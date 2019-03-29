Özdemir: Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız
1 saat önce
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız." dedi.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:57
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