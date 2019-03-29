Son Dakika Haberleri: Özdemir: Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız

Özdemir: Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız

1 saat önce

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız." dedi.

Özdemir: Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız, System.String[]
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, "Geleceğe dönük yeni planlamalar ile bakliyatta üretimi artırmak zorundayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:57 

Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret Borsası, Ekonomi
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