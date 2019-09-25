Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Hava şartları el verdiği sürece çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz"
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Özdemir: "Hava şartları el verdiği sürece çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz"

1 saat önce

Bekdiğin Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hava şartları el verdiği sürece sahada çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Özdemir:

Bekdiğin Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hava şartları el verdiği sürece sahada çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.


Başkan Özdemir, Bekdiğin'de mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı ile bir süre görüştü. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda yapılan çalışma ile mahallenin önemli bir sorunun ortadan kalkacağını belirterek, "Hem Samsun Büyükşehir Belediyesi hem de Havza Belediyesine bağlı ekipler sahada hızlı bir şekilde çalışmalarına devam etmekte. Çalışma programı doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve iş birliği içerisinde bir şekilde Ilıca ve Kayabaşında asfalt yama işlemleri gerçekleştirildi. İnşallah hava şartları el verdiği sürece sahada çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.


Mahalle Muhtarı Şuayip Uysal da asfalt çalışması yapılan yolun yaklaşık 20 mahalleye ulaşım sağladığını ve yoğun olarak kullanılan yolda özellikle sıcak havalarda aşırı şekilde toz oluştuğunu belirterek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesine teşekkür ediyorum. Mahalleyi büyük bir sorundan kurtardılar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Bekdiğin, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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