Özdemir: "Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik" - Son Dakika
Son Dakika Politika Özdemir: 'Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik' - Son Dakika

Özdemir: "Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik"

7 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da, Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da, Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve bazı Samsun'dan belediye başkanları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek burada Havza sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özdemir ve Kayan daha sonra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı Gazi Meclis'teki odasında ziyaret ederek burada bir süre görüştüler.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan daha sonra ise AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile bir araya gelerek bir müddet görüştüler. Ziyarette bölge milletvekillerine Havza'nın talepleri iletilirken Özdemir ve Kayan geçirmiş olduğu kazada yaralanan ise AK Parti Samsun Milletvekilli Yusuf Ziya Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Ziyaretler ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan görüşmelerin Havza için olumlu geçtiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yapmış olduğumuz görüşmede ilçemiz için önem ve aciliyet teşkil eden konularda görüş alışverişinde bulunduk ve olumlu sonuçlar aldık. İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik" dedi.


AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise Havza için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemiz için üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız" diye konuştu. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, AK Parti, Samsun, Havza, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi Bülent Arınç, Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği hakkında konuştu: Benim parsel numarası vermeme gerek yok

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özdemir: "Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]