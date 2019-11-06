Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe"
Son Dakika Güncel Özdemir: 'Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe'

Özdemir: "Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe"

7 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe olduğunu, 'daha güzel ve temiz bir Havza' için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe olduğunu, 'daha güzel ve temiz bir Havza' için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan temizlik personeli ile birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Belediye binasında düzenlenen kahvaltı programında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan temizlik personeli ile birlikte kahvaltı yaparak sohbet eden Başkan Özdemir personelin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.


Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Başkan Sebahattin Özdemir, sorunları birikmeden çözme anlayışında çalışında olduklarını belirterek, "Havzamız sizlerin sayesinde güzel ve tertemiz. Sizlerin çalışmaları sayesinde Havza bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe. Sizler belediyemizin halkla ilk temas ve direk temas eden yüzü olarak ilçemize önemli hizmetler vermektesiniz. Yoğun bir yaz dönemi atlattık. Derdimiz daha güzel ve temiz bir Havza. Hepiniz işimizde tecrübeli insanlarsınız. Sizlerden beklentimiz işinizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet içerisinde yapmanız. Sizler ile birlikte Havzamıza daha güzel hizmetler vereceğiz" dedi.


Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ise Özdemir'e yürütülen çalışmalara hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]