Özdemir: "Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek"

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek Havza OSB'de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.



Havza Kaymakamı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz Havza OSB'nin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Havza OSB'nin dolması için gerekli çalışmalar yapılmakta" dedi.



Havza TSO Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Acar da OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "İlk yatırımcımız üretime başladı. Diğer yatırımlarda hızlı bir şekilde devam ediyor. 2018 yılından bu yana 10 firmaya 104 bin 513 metrekare yer tahsisi yapıldı. Gerçek ve istihdam oluşturacak yatırımcılara tahsis yapmanın çabası içindeyiz" diye konuştu.



"İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek"



Havza Belediye Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir ise Havza'nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Burada kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli. Bunun için de elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Şu an OSB'de üretime başlayan yatırımcımız ihracat yaparak hem bölge hem de ülke ekonomimize katkı vermeye başladı. İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.



Vali Dağlı da illerin ekonomisi için OSB'lerin çok önemli olduğunu ifade ederek Havza OSB heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyarete Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı. - SAMSUN