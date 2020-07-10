Özdemir: "Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek" - Son Dakika

Özdemir: "Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek"

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek Havza OSB'de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek Havza OSB'de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.


Havza Kaymakamı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz Havza OSB'nin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Havza OSB'nin dolması için gerekli çalışmalar yapılmakta" dedi.


Havza TSO Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Acar da OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "İlk yatırımcımız üretime başladı. Diğer yatırımlarda hızlı bir şekilde devam ediyor. 2018 yılından bu yana 10 firmaya 104 bin 513 metrekare yer tahsisi yapıldı. Gerçek ve istihdam oluşturacak yatırımcılara tahsis yapmanın çabası içindeyiz" diye konuştu.


"İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek"


Havza Belediye Başkanı ve Havza OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Özdemir ise Havza'nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Burada kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli. Bunun için de elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Şu an OSB'de üretime başlayan yatırımcımız ihracat yaparak hem bölge hem de ülke ekonomimize katkı vermeye başladı. İnşallah Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.


Vali Dağlı da illerin ekonomisi için OSB'lerin çok önemli olduğunu ifade ederek Havza OSB heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyarete Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı. - SAMSUN

Havza, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özdemir: 'Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:39 Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özdemir: "Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]