Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Özdemir: "Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız"

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kısa süre önce kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Özdemir:
Samsun'un Havza ilçesinde kısa süre önce kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir toplantınsın açılış konuşmasında derneğin kuruluş amacı hakkında bilgiler vererek, "Derneğimizin amacı ilçemizin kalkınması hızlandırmak ve bunu yaparken ayağı yere basan ciddi projeler ile gerçekleştirmek. Bu uzun soluklu bir iş. Burada ilçemiz için bir fikri olan herkesi dinlemek, uygun proje ve önerileri geliştirerek Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarına projeler hazırlayarak ilçemize değer katmanın çabasındayız. Bu yaparken toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve ilçemize katkı sağlamak isteyen herkesin kendine yer bulacağı bir oluşum hayata geçireceğiz. Derneğimize katkı sunacak tüm resmi kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde ilçemiz için çalışacağız. Önceliğimiz bu fikir ve önerileri geliştireceğimiz bir mutfağı oluşturmaktı ve yapılan bu toplantı ile bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikmen tarafından LEADAR yaklaşımı nedir, yerel kalınma stratejisi ve yerel eylem grubu çalışmaları hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.

Toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas hep birlikte ilçeyi kalkındırmak için çalışacaklarını belirterek, "Kalkınmanın üç esası vardır. Birincisi kalkınmanın mutfağı olmalı. İkincisi yol haritası olmalı, üçüncü ise kalkınma ofisi olmalı. Havza bu oluşumla önemli bir yol kat etti. Burada sadece resmi kurumlarımız ve sivil toplum örgütleri değil ilçenin ileri gelenleri bu işi sahiplenmeli. Bu dernek olmanın ötesinde bir olay. Yapılacak çalışmalar ile ortaya çıkacak ortak akıl sayesinde kalkınmanın önü açılacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri dinledi.

Toplantıya Özdemir ve Elmas'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Ak, resmi kurum temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özel sektör temsilcileri ile dernek yönetimi katıldı. - SAMSUN
Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi - polis ateş açtı
Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]