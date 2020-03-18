Özdemir: "Mersin 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 9. sırada" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özdemir: 'Mersin 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 9. sırada' - Son Dakika Ekonomi

Özdemir: "Mersin 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 9. sırada"

6 saat önce

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını belirterek, "2,6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncusu sırada yer...

Özdemir:

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını belirterek, "2,6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncusu sırada yer almaktadır" dedi.


Mersin'in ticaret hacmi ile ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ayrıntılı dış ticaret istatistiklerinin 2020 yılına kadar serbest bölgeler ve gümrük antrepoları kapsam dışında tutularak yayınlandığını söyledi. Buna göre 2019 yılında Mersin'in 1,8 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 14'üncüsü sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, "1.2 milyar dolar ithalat ile 16'ncı ve toplamda 3 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 14'üncü sırada bulunuyordu. 2020 yılı Ocak ayından itibaren ise TÜİK, dış ticaret verilerinin hesaplanmasında serbest bölgeler ve gümrük antrepoları verilerini de dahil ederek ilgili istatistikleri genel ticaret sistemine göre yayınlanmaktadır. TÜİK tarafından uygulanmaya başlayan bu yeni yöntem, Mersinimizin ülkemiz dış ticaretindeki rolünü ve serbest bölgeler ile gümrük antrepolarının kentimiz açısından önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yeni hesaplama yöntemine göre Mersin 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci, 2.6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5.6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncu sırada yer almaktadır" diye konuştu.


"Dış ticaret hacminin yüzde 48'lik bölümünü serbest bölge ve gümrük antrepoları oluşturuyor"


Verilere göre 5,6 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 48'lik bölümünü serbest bölge ve gümrük antrepoları kapsamında yapıldığını kaydeden Özdemir, "Bu oran ile Mersin Türkiye genelinde ilk sırada bulunmaktadır. Yani, serbest bölge ve gümrük antrepolarının kent dış ticaretine en aktif katkısı olan ildir. İstatistiklerin de gösterdiği gibi Mersin ülkemizde yerleşmiş dış ticaret kültürüne sahip nadir şehirlerden biridir. Üstelik kentimiz liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antrepolar, çok çeşitli lojistik imkanlar gibi sahip olduğu değerler ile bu alanda daha da gelişmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla kentimizin gelişim modeli açısından dış ticaret ve dış ticarete dayalı lojistik yatırımları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimiz için yeni ufuklar açacak olan Çukurova Havalimanı Projesi, Mersin Konteyner Limanı Projesi, Lojistik Merkezi Projelerinin tamamlanması halinde Mersinimiz bir ticaret ve lojistik merkezine dönüşecektir. Bu şekilde hem kentimiz ekonomisinin büyüme hızı ve refah seviyesi artacak, hem de istihdam ve gelir yaratma kapasitesi yükselecektir. Ticaret hacmimizin de genişlemesiyle çok daha rekabetçi pozisyona ulaşmamız mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:42
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özdemir: "Mersin 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 9. sırada" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]