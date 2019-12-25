Özdemir: "Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özdemir: 'Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev' - Son Dakika

Özdemir: "Müftülük çok önemli ve ulvi bir görev"

6 saat önce

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, atandıktan sonra kendisini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir:

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, atandıktan sonra kendisini ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.


Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu yapılan çalışmalar hakkında Özdemir'e bilgiler vererek milli ve manevi değerlere katkı sağlayacak ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Misafirperverliğinden dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür eden Mehmet Nurlu, "Bundan önce olduğu gibi inşallah bundan sonrada Havza Belediyemiz ile ibadethanelerimizin ihtiyaçları ve diğer konularda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bizlerin her zaman yanında olan belediye başkanıma ve personeline bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Müftülük makamı manevi olarak çok önemli ve ulvi bir görev. Müftü Nurlu'ya görevinde başarılar diliyorum. Belediye olarak manevi değerlere sahip çıkma noktasında gerekli desteği vermeye hazırız. Bu vesile ile merhum müftümüzü de rahmetle yad ediyorum" diyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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