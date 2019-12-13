Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız kaynaklarımızı doğru kullanarak en fazla hizmeti mahallelerimize ulaştırmak. Bunun için de muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli" dedi.



Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı dernek lokalinde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar yapılan toplantılar ile dernek üyesi muhtarların bir araya gelme şansı bulduklarını belirterek, "Salı günü toprağa verdiğimiz şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar kardeşimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Amacımız kaynaklarımızı doğru kullanarak en fazla hizmeti sizlere ulaştırmak. Bunun için de yine siz değerli muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli. Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde götürmenin gayretindeyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak çalışmaktayız. 2020 yılı için planlamalarımız yaptık ve inşallah önümüzdeki yılda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yine Samsun Büyükşehir Belediyemizin ilgili daireleri de 2020 planlamalarını yaptılar. Herkesin ve her mahallenin kendine göre bir önceliği var. Bizler planlamamızı yaparken ilçemizin önceliklerini dikkate aldık. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Havza Belediyemiz olarak çalışmalarda bir birimize destek vererek halkımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.



AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise, "Bize gelen talepler doğrultusunda sizlerin isteklerinizi iletmek bizlerin vazifesi" açıklamasında bulundu. - SAMSUN