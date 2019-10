Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abudllah Özdemir, festivallerin, bir kentin sahip olduğu tüm değerlerin sergilenmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Mersin Uluslararası Narenciye Festivali ile 'Marka Kent Mersin' algısının çok daha güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.



Özdemir, yazılı açıklamasında, bu yıl 1-3 kasım tarihleri arasında 7.'si gerçekleştirilecek olan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ne yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi.



Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından olan Anholt-GfK'nin, her yıl 'Marka Kentler Endeksi'ni açıkladığını hatırlatan Özdemir, Paris, Londra, Sydney, New York ve Los Angeles gibi şehirlerin, 'marka kentler' olarak ilgili endeksin en üst sıralarında yer aldığına dikkat çekti. Bu endeks hesaplanırken kentlerin sahip oldukları niteliklere göre altı farklı başlık altında değerlendirildiğini ifade eden Özdemir, "Bu başlıklar; kentin uluslararası statüsü ve saygınlığı, dış görünümü ve ulaşım kolaylığı, konforu ve kamu hizmetlerinin niteliği, kültürel çeşitliliği ve güvenlik seviyesi, sosyal faaliyetlerin çeşitliliği, ekonomik durumu ve eğitim imkanları gibi özellikleri kapsıyor. Dolayısıyla festivallerin önemi tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü festivaller bir kentin sahip olduğu tüm değerleri sergilemesi açısından önemli fırsatlardır. Endeksin üst sıralarında yer alan tüm bu şehirler, festivaller vesilesiyle 'marka kent' imajlarını her yıl daha da güçlendiriyorlar" diye konuştu.



"Kasım'da kentimizin en büyük buluşması gerçekleşecek"



Bu doğrultuda, 1-3 Kasım tarihlerinde 7.'si düzenlenecek olan ve geçtiğimiz yıl 300 bin ziyaretçisi ile kentin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, "Festivale yönelik tüm planlamalarımızı en ince detayına kadar yapıyoruz. 70 dönümlük festival alanında, 100 ton narenciye kullanılarak yapılan süslemeler ve mobil figürler ile renkli bir narenciye dünyası oluşturmayı hedefliyoruz. Limon, portakal ve greyfurt kullanılarak oluşturulan ahtapot, gitar, tren, denizaltı, maymun, semazen, uçak, helikopter, araba, zürafa gibi toplam 30 figürün katılımcılarımız açısından yoğun ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşacak kortejimizin ise Narenciye Festivaline coşku katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Coşku ve eğlence dolu bir festival bizleri bekliyor"



Rusya, Kamerun, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan gibi 30'a yakın ülkeden gelen yaklaşık 700 gösteri sanatçısının, yerel kıyafetleri ve geleneksel dans gösterileri ile festivalde yer alacağını belirten Özdemir, şöyle devam etti; "Bu festivali Mersin için, Mersinliler için, narenciye için ve kentimizin gülen yüzünü herkese göstermek için yapıyoruz. Amacımız, önceki yıllarda olduğu gibi, kentimizin tüm dinamikleri olarak bir bütün halinde hareket etmek ve narenciye festivalimizin tamamen ekonomik ve kültürel bir şölen havasında geçmesini sağlamaktır. Böylece narenciye ve Mersinimize kamuoyunun dikkatini çekerek 'Marka Kent Mersin' algısının çok daha güçlenmesine katkı sunmaktır." - MERSİN