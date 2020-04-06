Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak pazar esnafımıza destek olmak amacı ile esnafımızdan işgaliye ücreti alınmayacak" dedi.



Havza Belediyesi Zabıta ve Park Bahçe ekipleri tarafından pazar yerlerinin etrafı bariyerler ile çevrilerek kontrollü giriş yerleri oluşturuldu. Çalışmaları inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında Pazar yerlerinde yeni düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Ekiplerimiz tarafından pazar yerleri bariyerler ile çevrilerek giriş ve çıkışları noktaları oluşturuyoruz. Pazar kurulduğu andan itibaren pazar esnafımıza eldiven ve maske dağıtımı yaparak satıcıların maskesiz ve eldivensiz çalışmalarının önüne geçeceğiz. Yine oluşturulan giriş noktalarında halkımıza maske ile eldiven dağıtımı gerçekleştirilecek ve ateşleri kontrol edilecek. Ayrıca pazar girişlerimizde dezenfektan noktaları oluşturulacak. Zabıta ekiplerimiz ise pazarda denetimlerinde sosyal mesafe kuralı ve seçerek alışveriş yapılmaması konusunda hem halkımızı hem de esnafımızı sık sık uyaracak" diye konuştu.



Özdemir pazara gelen vatandaşların maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, "Pazar yerine maskesiz kimse alınmayacak. Kurallara uymamız salgının önüne geçilmesi ve sağılığımızın korunması için önem arz etmekte. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri gelişi güzel sokaklara atmamaları. Bizler halkımız için 24 saat aralıksız çalışmaktayız. Halkımızda bizlerde kurallara uyarak yardımcı olmaları ricamız" diye konuştu.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak pazar esnafımıza destek olmak amacı ile esnafımızdan işgaliye ücreti alınmayacak" şeklinde konuştu.



Havza Belediyesi tarafından Şehir İçi Minibüsçüler ve Servisçiler Kooperatifi'ne maske verildi. Minibüs sürücülerine toplu taşıma kuralları hatırlatılarak maske takma zorunluluğuna uyulması istendi. - SAMSUN