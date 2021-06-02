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Özdemir: "Sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatımızı artırabiliriz" - Son Dakika

Özdemir: "Sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatımızı artırabiliriz"

02.06.2021 13:18
Özdemir:

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin ihracat yapabilmek ve mevcut pazarlarını koruyabilmek için rekabet içerisinde olduğu ülkelere kıyasla daha ucuza sebze ve meyve sattığını belirterek, katma değerli ürünlere yönelmek ve eylem planlarının istikrarlı...

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin ihracat yapabilmek ve mevcut pazarlarını koruyabilmek için rekabet içerisinde olduğu ülkelere kıyasla daha ucuza sebze ve meyve sattığını belirterek, katma değerli ürünlere yönelmek ve eylem planlarının istikrarlı ve dirayetli şekilde uygulanmasıyla sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatlarının artırılabileceğini söyledi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, Türkiye'nin meyve ve sebze ihracatına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ihracat fiyatlarının düşük olmasına dikkat çekti. Türkiye'nin tarımı ve ekonomisi açısından sebze ve meyve sektörünün öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2019 verilerine göre, Türkiye'nin dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyvede 6'ncı sırada yer aldığını kaydetti. Türkiye'nin, ihracatta ise miktar olarak meyvede 8'inci, sebzede 9'uncu olduğu bilgisini veren Özdemir, "Kayısı, incir ve ayvanın hem üretiminde hem de ihracatında lider pozisyondayız. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, ülkemiz tarımsal ihracatının yüzde 30'u (5,8 milyar dolar) yaş sebze ve meyve, sebze-meyve mamulleri ile kuru meyve ve mamullerinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Daha ucuza satıyoruz"

Sebze ve meyve ihracatının artmasının Türkiye açısından önemli olduğunu, ancak ihraç edilen ürünlerin değerine satılmasının da oldukça önem taşıdığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Ülkemiz ise ihracat yapabilmek ve mevcut pazarlarını koruyabilmek için rekabet içerisinde olduğu ülkelere kıyasla daha ucuza sebze ve meyve satıyor. Örneğin, ülkemizin ihracatta lider olduğu incirden ton başına 3 bin 304 dolar kazanıyoruz. İkinci sırada bulunan Afganistan ise 7 bin 91 dolar kazanıyor. Benzer şekilde yaş kayısıdan ton başına gelirimiz 860 dolar. Oysa İtalya 2 bin 86, İspanya bin 732 ve Özbekistan bin 160 dolar gelir elde ediyor. Tarımsal ihracatımızda bir diğer önemli ürün olan domatesi ton başına 567 dolara ihraç ediyoruz. Fakat Hollanda bin 777, İspanya bin 345, Fas bin 215 ve Meksika bin 164 dolara ihraç ediyor."

"Katma değeri yüksek kılmak önemli"

Her sektörde olduğu gibi sebze ve meyve sektöründe kilogram başına katma değeri yüksek kılmanın büyük önem taşıdığını belirten Özdemir, "Örneğin, sofralık portakaldan dünya genelinde ton başına ortalama 619 dolar kazanç sağlanırken, portakal suyu ihracatında bu rakam yüzde 63 artarak bin 10 dolara yükselmektedir. Elma, sadece meyve olarak ihraç edildiğinde dünya genelinde ton başına ortalama 834 dolar gelir oluşurken, kurutulmuş olarak ihracında bu rakam yaklaşık üç kat artarak 2 bin 314 dolara çıkmaktadır" dedi.

"Eylem planları dirayetle uygulanmalı"

"Önümüzdeki süreçte sebze ve meyve sektöründe miktar olarak sahip olduğumuz güçlü pozisyona değer olarak da ulaşabiliriz" diyen Özdemir, sektöre daha da güçlü bir ihracat perspektifi kazandırarak, ülke ekonomisine katkısının artmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, "3. Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi, Ekonomi Reform Paketi, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve 11. Kalkınma Programında markalaşma, katma değerli üretim, yeni pazarlara açılma, ihracatın tabana yayılması ve ihracatta rekabet gücünün artırılması ile ilgili oldukça doğru belirlenmiş hedefler var. Bu hedeflere yönelik eylem planları takvimine uygun, istikrarlı ve dirayetli bir şekilde uygulandığı takdirde sebze ve meyve sektöründe arzu ettiğimiz dönüşümü gerçekleştirebileceğimiz kanısındayım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Özdemir: Sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatımızı artırabiliriz

Abdullah Özdemir, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özdemir: 'Sebze ve meyvede ton başına ihraç fiyatımızı artırabiliriz' - Son Dakika Ekonomi


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