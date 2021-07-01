Üye Girişi
Özdemir: "Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız" - Son Dakika

Özdemir: "Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız"

01.07.2021 12:36
Özdemir:

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, giderek artan dünya nüfusunun yeterli beslenebilmesi için tarım alanlarından en fazla verimin alınmasının önemine dikkat çekerek, "Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız" dedi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, giderek artan dünya nüfusunun yeterli beslenebilmesi için tarım alanlarından en fazla verimin alınmasının önemine dikkat çekerek, "Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız" dedi.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, tarım alanlarında verimin artırılması ve sertifikalı tohuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan 2020 Dünyada Gıda Güvencesi ve Beslenme Durum Raporu'na göre, 2014 yılından bu yana dünya genelinde açlık çeken kişi sayısının yavaş fakat düzenli olarak arttığına işaret eden Özdemir, "Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2030 yılında yetersiz beslenenlerin sayısı şu anki seviyesi olan 840 milyonun çok daha üzerinde olacaktır. Diğer yandan Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) verilerine göre, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar kişiye ulaşacağı beklendiğinden, önümüzdeki 30 yılda şu ana kıyasla yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz bu süreçte verim kavramı bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Örneğin, son 20 yılda ülkemizde tarım alanlarının yüzde 8 azaldığı ve aynı dönemde nüfusun yüzde 30 arttığı dikkate alındığında, tarım alanlarından en fazla verimi almanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Uluslararası Tohum Federasyonu analizlerine göre, kaliteli tohum; verimi, dolayısıyla ürün miktarını ve ürün güvenliğini artırmaktadır. Gıda israfının azaltılmasından tarımsal su kullanımının ve tarımsal emisyonun (karbonu daha iyi yakalaması için kültür bitkisi yetiştirerek) düşürülmesine kadar çok çeşitli alanlarda rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sertifikalı tohum üretimimiz 2020'de 260 ton/yıl düzeyine ulaştı"

Mersin Ticaret Borsası olarak, bakliyat sektörüne hizmet amacıyla herhangi bir getiri kaygısı olmadan 2015 yılında kurdukları tohumculuk şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Özdemir, "Kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve barbunyada ıslah, yeni çeşit geliştirme, tohum üretimi ve dağıtımı hizmetlerimiz her yıl gelişerek devam ediyor. 2015 yılında 4 ton/yıl ile başlayan sertifikalı tohum üretimi 2020 sezonunda 65 kat artarak 260 ton/yıl düzeyine ulaştı. Bu rakam, bakliyat sektöründe sertifikalı tohum açısından önemli bir seviyedir. Islah çalışmalarımız sonucunda 2021 yılında bir adedi kuru fasulye ve bir adedi barbunya olmak üzere 2 çeşit daha tescil edilerek toplam tescilli çeşit sayımız 10 adet oldu. Milli çeşit listesinde, Türkiye'de kuru fasulye, nohut ve mercimekte özel sektör kuruluşu firma sayısı 13 ve toplam çeşit sayısı 36 adet olup, bu çeşitlerin 10 adedi yani yüzde 28'i Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk A.Ş. adına tescillidir" değerlendirmesini yaptı.

"Verimi artırmanın yolu kaliteli tohumdan geçiyor"

Dünya genelinde son 1,5 yıldır yaşanan Covid-19 salgını, iklim değişimleri, kuraklık ve su kaynaklarının azalması gibi unsurların öncelikle tarım sektörünün, özelinde ise kaliteli tohum ve verim kavramlarının önemini bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Devletimiz halihazırda tarım sektörüne verdiği önemi her geçen gün daha da artırıyor. Sertifikalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması bu kapsamda çok büyük önem arz ediyor. Tüm bu mevcut gelişmeler ışığında verimliliğin artırılmasına yönelik oluşturulan doğru politikalar büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki süreç için sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının özendirilmesi için verilen desteklerin artırılmasının yanında yeni modeller geliştirildiği takdirde tarımsal üretim hacmimize, ihracatımıza ve rekabetçi gücümüze ivme kazandıracağımız kanaatindeyim." - MERSİN

Özdemir: Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız

Abdullah Özdemir, Türkiye, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özdemir: 'Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Son Dakika Haberleri
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu         
13:00
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor         
08:00
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özdemir: "Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement