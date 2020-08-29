Özdemir ve Gür, Hasankeyf'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulundu.
Özdemir ve Gür, Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulunarak, muhtarlarla bir araya geldi.
Talep, istek ve önerileri hakkında muhtarlarla istişarede bulunan Özdemir ve Gür, daha sonra Büyükdere, Akalı, Saklıköy, Irmak ve Üçyol köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.
Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk'ü makamında ziyaret eden Özdemir ve Gür, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:01 - Kaynak: AA
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