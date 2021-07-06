Özdemir ve İçöz'ün isimleri tiyatro salonlarında yaşatılacak - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısında, Menteşe'de tiyatro sanatının gelişmesine katkı sağlayan ve 2019 yılında aramızdan ayrılan tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz ile çekimleri Muğla'da yapılarak büyük bir başarı yakalayan Dondurmam Gaymak filminin başrol oyuncusu 2018 yılında aramızdan ayrılan Turhan Özdemir'in isimlerinin Menteşe Belediye Tiyatrosunun salonlarına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mecliste yaptığı konuşmasında, "Oyuncu Turan Özdemir ağabeyimiz ve Tiyatro Eğitmeni Ayhan İçöz hocamız bölgemiz için çok değerli isimlerdi. Ayhan hocamız hem başarılı bir eğitimci hem de bir tiyatro sevdalısıydı. Yaptığı çalışmalar ile pek çok öğrencinin tiyatro ile tanışmasını sağlamış, yüzlerce tiyatrocu yetiştirmiş, Yaraş Köyü halkı ile hazırladığı oyun sayesinde Yaraş Köyü Drama Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına vesile olmuş, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere tiyatro aşkı aşılayarak sahneye çıkmalarını sağlamış bir isimdi. Oyuncu Turan Özdemir ağabeyimiz ise Dondurmam Gaymak filminde oynadığı başrol ile başta Menteşe ilçemiz olmak üzere, Muğla'mızın Türkiye'de ve uluslararası camiada tanıtımına katkıda bulunmuş usta bir sanatçıydı. Her iki değerli ismi de saygı ve rahmetle anıyorum. Bölgemizde tiyatro sanatının gelişmesine katkı sağlayan Turan Özdemir ve Ayhan İçöz'ün isimlerini tiyatro salonlarımıza vererek, isimlerini yaşatmak istiyoruz." dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Turan Özdemir ve Ayhan İçöz'ün isimlerinin tiyatro salonlarına verilmesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.