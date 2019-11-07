Son Dakika Haberleri: Özdemiroğlu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına
Son Dakika Magazin Özdemiroğlu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına

Özdemiroğlu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına

7 saat önce

Bu yıl 1-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali" devam ediyor.

Özdemiroğlu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına, System.String[]

Bu yıl 1-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali" devam ediyor.


Festival, bu yıl duyarlı bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Festivalin aynı zamanda sanat yönetmenliğini de üstlenen mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, #herkesgülsündiye etkinliği kapsamında ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin katkılarıyla "Mehmetçik Vakfı" yararına özel bir stand up gösterisi düzenleyecek.


Gelirinin şehit ve gazi yakınlarına bağışlanacağı etkinlik, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15: 00'da 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tsk Mehmetçik Vakfı, Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:15 
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