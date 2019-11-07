Özdemiroğlu'ndan Mehmetçik Vakfı yararına

Bu yıl 1-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali" devam ediyor.



Festival, bu yıl duyarlı bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Festivalin aynı zamanda sanat yönetmenliğini de üstlenen mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, #herkesgülsündiye etkinliği kapsamında ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin katkılarıyla "Mehmetçik Vakfı" yararına özel bir stand up gösterisi düzenleyecek.



Gelirinin şehit ve gazi yakınlarına bağışlanacağı etkinlik, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15: 00'da 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.