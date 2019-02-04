Son Dakika Haberleri: Özden, Güven Tazeledi

Özden, Güven Tazeledi

1 saat önce

Malkara Ziraat Odası Başkanlığa yeniden Mustafa Gündüz seçildi.

Özden, Güven Tazeledi, System.String[]
Malkara Ziraat Odası Başkanlığa yeniden Mustafa Gündüz seçildi.

Ziraat Odası Toplantı salonunda yapılan genel kurul toplantısında, konuşmaların ardından oda faaliyet raporları okundu.

Daha sonra aday olan Mustafa Gündüz ve Saim Özden için seçime gidildi. 77 delegenin oy kullandığı seçimlerde 41 delegenin oyunu alan Gündüz, başkanlığa seçildi. Özden ise 36 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Malkara, Güncel
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