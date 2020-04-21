Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, '1 Milyon Yazılımcı' projesinin Türkiye'nin geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biri olacağını söyledi. Özden, "Türkiye bu kararıyla gelişmiş ülkeler arasına girme hedefini pekiştirmiş oldu" dedi.



Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin kurulduğu günden beri Türkiye'nin yazılımcı eksiğine dikkat çektiklerini ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten GED Başkanı Özden, "Sayın Albayrak'ın açıkladığı '1 Milyon Yazılımcı' projesi eğitimin zamanlamasından alanların belirlenmesine çok doğru bir karar olmuştur. Bugün Almanya'yla nüfuslarımız neredeyse aynı. Ama Almanya'nın 800 bin bizim 140 bin yazılımcımız vardı. Bu projeyle Türkiye gelişmiş ülkeler arasına girme hedefini pekiştirdi. Projenin planlanmasından uygulamaya konulmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Korona sürecinin yeni bir dünyayı beraberinde getirdiğini ve bu yeni dünyada Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyacağı alanın milli yazılımlar olacağını belirten Özden, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten savunma sanayine, akıllı tarımdan lojistiğe artık tüm alanlarda kendimize özgün yazılımlara ihtiyaç duyacağız. Atlantik ve pasifik arasındaki iki temel güç olan ABD ve Çin'in yarışında ezilmemek için bu hamleye çok ihtiyacımız vardı. Her alanda kendi yazılımcılarımızın programlarıyla süreci yönetmek zorundayız. Birinin fişini çekebildiği, kodlarını değiştirdiği sistemlerle hep bağımlı kalırız. Projeyi çok anlamlı buluyorum" dedi.



"Eğitim vermek yetmez, fırsatta verilmeli"



Bu süreçte evde kalan lise ve üniversite gençliği için eğitimlerin başlayacak olmasının yerinde bir karar olduğunu hatırlatan GED Başkanı Özden, "Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanlarının tamamında yazılımcı ihtiyacımız vardı. Projeyi ilgiyle takip edeceğiz, projeye üyelerimizin ve kamuoyunu katılımını sağlama yönünde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ancak bazı hatırlatmaları da şimdiden yapmak istiyorum. Öncelikle etkin eğitim ve iyi bir planlama yapmak durumundayız. Yoksa bir süre sonra kendisini yazılımcı sanan yüzbinlerce atıl genç üretmiş oluruz. Gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel sektörün bu eğitimleri alan gençlerle daha yakından ilgilenmesi, onlara iş vererek, ar-ge merkezlerini, laboratuvarlarını, işletmelerini, kurumlarını, üretim tesislerini açarak destek vermeleri gerekecek. Bu çerçevede biz arayüz olmaya, mentorlerimizi yönlendirmeye hazırız" diye konuştu. - ADANA