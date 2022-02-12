Üye Girişi
ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama

12.02.2022 18:55
ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili "Yeni sistemde, okul puanının önemi bir kat daha artacak, öğrencilerimiz sınavı...

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili "Yeni sistemde, okul puanının önemi bir kat daha artacak, öğrencilerimiz sınavı kazanmaya değil istedikleri bölüme yerleşebilmeye odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akça, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, uygulamanın, öğrenciler üzerindeki sınav kaygısı ve stresini azaltacağını, özellikle sınav süresinin uzatılmasının, öğrencinin bilgisini ölçme çabası bakımından önemli olduğunu ifade etti.

"Bu yeni sistemde okul puanının önemi bir kat daha artacaktır. Bundan böyle öğrencilerimiz sınavı kazanmaya değil istedikleri bölüme yerleşebilmeye odaklanacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Akça, dolayısıyla eğitim sisteminin sınav odaklı olmaktan bir adım daha uzaklaşmış olacağını belirtti.

Akça, şunları kaydetti:

"Baraj sisteminin kaldırılmasının, üniversitelerdeki eğitim kalitesini düşüreceği fikrine katılmıyorum. Üniversitelerdeki eğitimin başarısı sadece gelen öğrenciyle ilgili değildir. Kaldı ki bu sistemde yine de her bölüme bir sıralama ile girilecektir. Yeni sistem, kritik olarak düşündüğümüz bölümleri kazanan öğrencileri etkilemeyecektir. Atılan bu adım, alan bilgisi ve becerisini öne çıkaracak bir sistemin ilk adımı olabilir. Özellikle teknik fakültelere girecek meslek liseleri öğrencileri için barajın kaldırılması büyük bir avantaj oluşturmuştur."

"Mesleki teknik liselere ve teknik fakültelere yönelimi artıracaktır"

Son dönemde üniversitelerin "çok değerli bölümlerinin", barajı geçen öğrenci sayısının azlığı ve daha yüksek puanlı okulları tercih etmelerinden dolayı boş kaldığına işaret eden Akça, yeni sistemle, söz konusu bölümlerde okumak isteyip baraja takıldıkları için okuyamayanların yaşadığı sorunun da ortadan kalktığını bildirdi.

Akça, şunları kaydetti:

"Özel okullar için en önemli kazanım şu olmuştur, bundan böyle velilerimiz bizlere kayıt için geldiklerinde merkezi sınav başarımızı değil eğitime dair başarılarımızı daha çok soracaklardır. Barajın kalkması, dünyanın her yerinde olduğu gibi artık ülkemizde de eğitim sürecinin öznesi olarak okullarımızı konumlandırmak adına atılan önemli bir adımdır. Barajların kalkması, mesleki teknik liselere ve teknik fakültelere yönelimi artıracaktır. Bundan böyle özel öğretim kurslarımız, sadece merkezi sınavlara öğrenci hazırlayan kurumlar olmaktan çıkacak, daha öznel, özel hedeflere dönük mesleki beceri kazandıran kurslar da vermeye başlayacaklardır."

Eğitime dair değişimleri, günlük, politik kavga ve kaygıların ötesinde bilimsel bir zeminde tartışmak gerektiğine dikkat çeken Akça, "eğitim sistemlerinin bir düzenlemeyle abat da, berbat da olmayacağı" değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Baraj, AYT, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 19:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement