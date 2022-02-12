ÖZDER'den YKS'de TYT ve AYT baraj puanının kaldırılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili "Yeni sistemde, okul puanının önemi bir kat daha artacak, öğrencilerimiz sınavı kazanmaya değil istedikleri bölüme yerleşebilmeye odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akça, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, uygulamanın, öğrenciler üzerindeki sınav kaygısı ve stresini azaltacağını, özellikle sınav süresinin uzatılmasının, öğrencinin bilgisini ölçme çabası bakımından önemli olduğunu ifade etti.

"Bu yeni sistemde okul puanının önemi bir kat daha artacaktır. Bundan böyle öğrencilerimiz sınavı kazanmaya değil istedikleri bölüme yerleşebilmeye odaklanacaklardır." değerlendirmesinde bulunan Akça, dolayısıyla eğitim sisteminin sınav odaklı olmaktan bir adım daha uzaklaşmış olacağını belirtti.

Akça, şunları kaydetti:

"Baraj sisteminin kaldırılmasının, üniversitelerdeki eğitim kalitesini düşüreceği fikrine katılmıyorum. Üniversitelerdeki eğitimin başarısı sadece gelen öğrenciyle ilgili değildir. Kaldı ki bu sistemde yine de her bölüme bir sıralama ile girilecektir. Yeni sistem, kritik olarak düşündüğümüz bölümleri kazanan öğrencileri etkilemeyecektir. Atılan bu adım, alan bilgisi ve becerisini öne çıkaracak bir sistemin ilk adımı olabilir. Özellikle teknik fakültelere girecek meslek liseleri öğrencileri için barajın kaldırılması büyük bir avantaj oluşturmuştur."

"Mesleki teknik liselere ve teknik fakültelere yönelimi artıracaktır"

Son dönemde üniversitelerin "çok değerli bölümlerinin", barajı geçen öğrenci sayısının azlığı ve daha yüksek puanlı okulları tercih etmelerinden dolayı boş kaldığına işaret eden Akça, yeni sistemle, söz konusu bölümlerde okumak isteyip baraja takıldıkları için okuyamayanların yaşadığı sorunun da ortadan kalktığını bildirdi.

Akça, şunları kaydetti:

"Özel okullar için en önemli kazanım şu olmuştur, bundan böyle velilerimiz bizlere kayıt için geldiklerinde merkezi sınav başarımızı değil eğitime dair başarılarımızı daha çok soracaklardır. Barajın kalkması, dünyanın her yerinde olduğu gibi artık ülkemizde de eğitim sürecinin öznesi olarak okullarımızı konumlandırmak adına atılan önemli bir adımdır. Barajların kalkması, mesleki teknik liselere ve teknik fakültelere yönelimi artıracaktır. Bundan böyle özel öğretim kurslarımız, sadece merkezi sınavlara öğrenci hazırlayan kurumlar olmaktan çıkacak, daha öznel, özel hedeflere dönük mesleki beceri kazandıran kurslar da vermeye başlayacaklardır."

Eğitime dair değişimleri, günlük, politik kavga ve kaygıların ötesinde bilimsel bir zeminde tartışmak gerektiğine dikkat çeken Akça, "eğitim sistemlerinin bir düzenlemeyle abat da, berbat da olmayacağı" değerlendirmesini yaptı.