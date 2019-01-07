Son Dakika Haberleri: Özdere Bölgesinde 40 Bin Metrekarelik Alana Gençlik Merkezi

Özdere Bölgesinde 40 Bin Metrekarelik Alana Gençlik Merkezi

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'in Özdere bölgesinde inşaatına başladığı gençlik kampıyla önemli bir ihtiyaca cevap vermesi beklenirken, merkezde; futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahaları ile konaklamak için 55 konteyner bina yapılacak.

Özdere Bölgesinde 40 Bin Metrekarelik Alana Gençlik Merkezi, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'in Özdere bölgesinde inşaatına başladığı gençlik kampıyla önemli bir ihtiyaca cevap vermesi beklenirken, merkezde; futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahaları ile konaklamak için 55 konteyner bina yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok ilçede yaptığı çok amaçlı salonlara, farklı özellikleri olan yeni bir merkez daha ekliyor. Menderes'in Özdere Mahallesi'nde, deniz kenarında inşaatı devam eden spor üniteleri, yöre halkının önemli bir ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Menderes ilçesinin turistik mahallesi Özdere'deki sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak tesis, "Gençlik Kampı" adı altında, yaklaşık 40 bin metrekarelik alana kuruluyor. Konaklama ihtiyacı için iki adet betonarme ve 55 adet konteyner binanın yapılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Özdere Gençlik Kampı'na sentetik çimden futbol sahası; voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, oyun alanı, toplanma alanı ve teleskopik tribün ile anfi oturma alanı da inşa edilecek.

Bölgenin sosyal dokusuna uygun olarak inşa edilen tesiste, hem kültür- sanat etkinlikleri hem de spor müsabakaları yapılacak; ayrıca kamp merkezi yanında, yöre halkının dinlenme alanı olarak kullanabileceği ve çocukların rahatça oynayabileceği alanlar da oluşturulacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Futbol, Menderes, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özdere, Spor
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