Özdere'de dumanların etkilediği iki otel boşaltıldı
1 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda yangın çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:23 Kaynak: İHA
'in Menderes
ilçesindeki tatil beldesi Özdere
'de otluk alanda yangın çıktı. Dumanların etkilediği iki otel ise boşaltıldı.
İzmir'in tatil beldelerinden Özdere Cumhuriyet Mahallesindeki otluk alanda yangın çıktı. Saat 22.30 sularında çıkan yangını söndürmek için 38 arazöz ve 4 dozer aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dumanların etkilediği iki otel boşaltı. Helikopter
kullanılamıyor
Menderes Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür
yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz" denildi. - İZMİR
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu