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Özdere'deki yangın kontrol altında

1 saat önce

Özdere'deki yangın kontrol altında Turistler boşalttıkları otellere geri döndüİZMİR - İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Özdere'deki yangın kontrol altında
Turistler boşalttıkları otellere geri döndü
İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Turistler, yangının söndürülmesiyle birlikte tedbir amaçlı boşaltılan otellerine geri döndü.
İzmir'in tatil beldelerinden Özdere Cumhuriyet Mahallesindeki otluk alanda yangın çıktı. Saat 22.30 sularında çıkan ve rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangını söndürmek için 38 arazöz ve 4 dozer kullanıldı, çok sayıda itfaiye ekibi yoğun bir çaba sarf etti. Yangının, otellere yakın bir bölgede çıktığı için tedbir amaçlı iki otel boşaltıldı. Turistler, yangının söndürülmesiyle ellerinde bavul ve deniz simitleriyle birlikte otellerine geri döndü. Ayrıca çevre köylerde yaşayıp yangın sırasında Cumhuriyet Mahallesinde bulunan çok sayıda vatandaş da yollar araç trafiğine kapalı olduğu için evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Özdere'deki yangın kontrol altında
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
Menderes, İzmir, Özdere, 3. Sayfa
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