Son Dakika Haberleri: Özdere'deki yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Özdere'deki yangın söndürüldü

4 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Özdere'deki yangın söndürüldü, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Özdere'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Turistler, yangının söndürülmesiyle birlikte tedbir amaçlı boşaltılan otellerine geri döndü. İzmir'in tatil beldelerinden Özdere Cumhuriyet Mahallesindeki otluk alanda yangın çıktı. Saat 22.30 sularında çıkan ve rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangını söndürmek için 38 arazöz ve 4 dozer kullanıldı, çok sayıda itfaiye ekibi yoğun bir çaba sarf etti. Yangının, otellere yakın bir bölgede çıktığı için tedbir amaçlı iki otel boşaltıldı. Turistler, yangının söndürülmesiyle ellerinde bavul ve deniz simitleriyle birlikte otellerine geri döndü. Ayrıca çevre köylerde yaşayıp yangın sırasında Cumhuriyet Mahallesinde bulunan çok sayıda vatandaş da yollar araç trafiğine kapalı olduğu için evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
menderes, izmir, özdere, yangın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı Ankara'da makam aracı lüks cip, düğün aracı oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 09:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özdere'deki yangın söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]