Özdere Hayvan Barınağı'na Büyükşehir'den destek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesine bağlı Özdere'deki hayvan bakımevindeki şartların iyileştirilmesi için çalışmalara başlıyor.

Seyrek, Işıkkent köpek bakımevleri, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği ve sokak hayvanları acil müdahale ekipleri ile kentteki sahipsiz sokak hayvanları için aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesi'ne bağlı Özdere hayvan bakımevinin de iyileştirilmesi için de ilçe belediyesine destek verecek. Bakımevinde inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ihtiyaçları tespit ederek harekete geçti.

Neler yapılacak?

Yapılacak düzenleme çalışmaları kapsamında barınağın zemini koku ve çamur oluşmasını engelleyecek malzeme kullanılarak iyileştirilecek. Palet konularak hayvanların rahat ve kuru ortamda yatmaları sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca sokak hayvanlarının ameliyat sonrası dönemi rahat geçirebilmeleri için barınakta tekli kafes sistemi oluşturacak. Tekli kafesler yerleştirilinceye kadar hayvanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen karavanda ameliyat sonrası dönemlerini geçirecek. Ayrıca pazartesi gününden itibaren hayvan barınağında çevre düzenlemesi çalışmaları da başlayacak. - İZMİR