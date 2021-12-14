Özdere yeni kaldırımlara kavuştu - Son Dakika

Menderes Belediyesi tarafından Özdere yollarında kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında Özdere Orta Mahalle Kamil Eser Caddesi ve 29 Ekim Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Yaya trafiğini önemsiyoruz

İlçenin dört bir yanında yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " 44 mahallemiz için canla, başla süren hizmetlerimiz kapsamında Özdere'de asfaltla buluşan yollarımızın kaldırım çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Orta Mahalle'de iki caddemizde kaldırım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Menderes'imizin gerekil görülen her noktasında çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.