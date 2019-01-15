Son Dakika Haberleri: Özdeş: "Skoru Biz Bulacakken Kalemizde İki Gol Gördük"

Özdeş: "Skoru Biz Bulacakken Kalemizde İki Gol Gördük"

1 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Devre arasında kapalı savunmayı aşmak için oyuncularımızla bir plan yaptık. Burada küçük de olsa avantajlı bir skor elde ettik" dedi.

Özdeş:
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Devre arasında kapalı savunmayı aşmak için oyuncularımızla bir plan yaptık. Burada küçük de olsa avantajlı bir skor elde ettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kampta olduklarını söyledi. Oyuna iyi başlayan bir Göztepe olduğunu kaydeden Özdeş, "İstediğimiz oyunu belki biraz yavaş oynadık. Skoru biz bulacakken kalemizde iki gol gördük. Devre arasında bu oyunu ve kapalı savunmayı aşmak için oyuncularımızla bir plan yaptık. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim için önemliydi. Esas önemli olan oyunu son ana kadar aynı standartta oynamaktı. Bunu gerçekleştirdik. Burada küçük de olsa avantajlı bir skor elde ettik" dedi.

Amaçlarının avantajlı skoru kendi sahalarında kullanmak olduğunu belirten Özdeş, "Çeyrek finale kalmak istiyoruz. Yarından itibaren lig hazırlarına başlayacağız. Bu sezon sonunda hem üst sıralarda olacak bir Göztepe, hem de kupayı sonuna kadar kovalayacak bir Göztepe olacak. Bugün oynanan oyundan mutluyum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Antalya, Spor
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