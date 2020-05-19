Özdil'e bir şok da Bodrum Belediyesi'nden - Son Dakika

Özdil'e bir şok da Bodrum Belediyesi'nden

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlenen villayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlenen villayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi. Belediye söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi.

SÜRE DOLDU, YIKIM GERÇEKLEŞMEDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal etti. Belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Gelinen aşamada, tebligata rağmen Özdil ailesi villaya gelmediği gibi, yıkım için herhangi bir çalışma da yapmadı. Verilen süre doldu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, kaçak eklentilerin yıkımı öncesi terastaki kiremitleri kaldırarak işe başladı.

MAHKEMEDEN 1 AYLIK YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ancak, Özdil'in avukatı Özlem Ayaözü'nün itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ekipler, mahkemenin bu kararı üzerine terastaki kiremit aktarımını bırakarak villadan ayrıldı. Gerekçeli ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20'nci ve 27'nci maddeleri uyarınca ara kararı cevabı ve birinci savunması için davalı idareye 30 gün süre verilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 27/2'nci maddesinde uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin; savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceği hüküm altına alındığından dava konusu günlük yıkım işleminin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması nedeniyle yukarıda belirtilenlerden müteşekkil ara kararının cevabının alınması ve savunma verilmesi ya da ara kararına cevap verme ile davaya savunma verme sürelerinin geçirilmesinden sonra yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelemeye alınarak talep hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburi olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve bu durumun ara kararı gereğini yerine getirmeyen ilgililer hakkında sorumluluk doğuracağı hususunun davalı idareye karar verildi."

Ayrıca aynı mahkeme, Avukat Ayaöz'ün villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdikten sonra reddetti. İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Ailenin avukatının itirazı üzerine 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alan Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce Hülya Özdil'in savunması alınacak.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN YIKIM İÇİN SAVUNMA

Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Bodrum Belediyesi mahkemeye verdiği savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.

Bodrum Belediyesi tarafından mahkemeye gönderilen 30 sayfalık savunmada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediyemize gönderilen uydu fotoğrafları incelendi. Bu inceleme sonrasında belediye başkanımız Ahmet Aras ve imar ekipleri villada inceleme de bulunarak, söz konusu tespitlerin doğru olduğunu yerinde gördü. Belediye ekiplerince yapılan detaylı teknik çalışma ile söz konusu ihlaller tutanak altına alındı. Bodrum Belediyesi İmar ve Yapı İşleri ekipleri de villanın depo, müştemilat ve jeneratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığını belirlendiğinden bu alanların yıkımına başladık. Yıkım işlemi sürerken, mahkemeniz tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı tebliğ edildiği andan itibaren de yıkıma ara verildi."

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nin taraflardan gelen savunmalar tamamlandığında yürütmeyi durdurma kararını yeniden görüşeceği öğrenildi.  Özdil ailesinin avukatlarının da savunmalarını sunmasının ardından mahkemenin tarafların itirazlarını ele alması bekleniyor.


Yılmaz Özdil, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özdil'e bir şok da Bodrum Belediyesi'nden - Son Dakika

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