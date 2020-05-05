Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak (2) - Son Dakika

HERKESE EŞİT MUAMELE ÇAĞRISI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl satın aldığı tapulu 2/B arazisine yaptırdığı 2 katlı müstakil evi yıkılan esnaf, evli ve 2 çocuk babası Şafaktan Öztürk (50), Bodrum Belediyesi'nin aynı hassasiyeti Yılmaz Özdil'in villası içinde gösterilmesi gerektiğini söyledi. Şafaktan Öztürk, "2016'da arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başladım. Elimde buranın imar durumuyla ilgili belgelerim de mevcut. Bodrum Belediyesi görevlileri mahkeme kararını beklemeden yıkımı gerçekleştirdi. 2016 yılında inşaat çalışmalarına başladığımı bir türlü ispat edemedim. Binanın bodrum katını o zaman bitirmiştim. Yılmaz Özdil'in şahsıyla ilgili hiçbir problemin yok. Sineklerin takıldığı eşek arılarının delip geçtiği usuller istemiyorum. Herkese eşit şekilde davranılması gerekiyor" dedi.

Cavit AKGÜN- Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),