Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2) - Son Dakika

Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)

VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı.

VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTI Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği tebligatta, kaçak bölümlerin Özdil tarafından 13 Mayıs'a kadar yıkılması gerektiği, aksi takdirde belediye ekipleri tarafından söz konusu yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirilmişti. Davut CAN/ Bodrum, MUĞLA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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