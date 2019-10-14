Özdilek, denizlispor'la ilk idmanına çıktı
11 dakika önce
SÜPER Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk idmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
SÜPER Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk idmanına çıktı. Sabah antrenmanında önce oyuncularıyla tanışan Özdilek, ardından takımla toplantı yaptı. Futbolcularına uyarılarda bulunup takımı motive eden Özdilek'in oldukça neşeli olduğu gözlendi. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ile sona erdi.
Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması