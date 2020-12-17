Özdilek İstanbul'a bir departman mağaza daha açtı

Özdilek, salgın sürecine rağmen yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni istihdamlarıyla birlikte Türkiye'nin marka değeri en yüksek şirketleri içinde ilk 100 firma arasında yer alan Özdilek, yeni departman mağazasını İstanbul'un en yeni alışveriş merkezlerinden Vega AVM'de açtı. Ekim ayında kapılarını ilk kez ziyaretçilerine açan İstanbul'un yeni alışveriş merkezinde departman mağazasını hayata geçiren Özdilek, toplamda 5 departman mağaza sayısına ulaştı. Yeni yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Özdilek'in bir sonraki mağaza yatırımı ise Sakarya'da olacak.

Özdilek'in kendi bünyesindeki ÖzdilekPark Antalya, Bursa Nilüfer ve İstanbul AVM'lerinde yer alan departman mağazalarının yanı sıra Erzurum'da MNG Mall, İstanbul'da İsfanbul, Torium ve Mall of İstanbul alışveriş merkezlerindeki departman mağazalarına ek olarak açtığı İstanbul Vega AVM'deki departman mağazası ile de misafirlerini ağırlıyor. 3 bin 200 metrekarelik alanda 2 katlı ve son derece modern mimari tasarımlarla dizayn edilen departman mağazada, Özdilek'in kendi üretimi olan tekstil, ev tekstili ve gıda dışı ürünler yer alırken

ayrıca tuhafiye, züccaciye ve aksesuar ürün gruplarıyla birlikte yerli ve yabancı birçok markanın ürünleri de satışa sunuldu.

Ev tekstili bölümünde havlu, bornoz, nevresim ürünlerini kapsayan tamamı Özdilek Ev Tekstili, Sadem, Floretta markaları ile birlikte tekstilde ise yine Özdilek markalarından, Funfair (çocuk), Finesuits (erkek klasik giyim), Shefame (kadın giyim ve aksesuar), First Company (günlük stil), Travel Point ve Travel Zone (valiz), Hometime markası ile ev-yaşam ve dekorasyon ürünleriyle ayakkabı, çanta, kadın ve erkek giyim, genç aktif spor giyim, gündelik giyim, çocuk giyim kapsamında birçok markanın ürünleri de yer alacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm güvenlik ve hijyen ortamının sağlandığı Özdilek departman mağazası, Vega AVM'de İstanbullu ziyaretçilerini bekliyor. - BURSA