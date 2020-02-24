Özdilek'ten Mudanya AVM açıklaması - Son Dakika
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Özdilek'ten Mudanya AVM açıklaması

7 saat önce

Özdilek Holding, Mudanya'da mühürlenen AVM içerisindeki oyun eğlence alanı ve kafeterya bölümleri hakkında açıklamada bulundu.

Özdilek'ten Mudanya AVM açıklaması, System.String[]

Özdilek Holding, Mudanya'da mühürlenen AVM içerisindeki oyun eğlence alanı ve kafeterya bölümleri hakkında açıklamada bulundu.


Özdilek Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Özdilek Mudanya AVM'de 06.07.2018 tarihli yapı kayıt belgesi ve 13.09.2018 tarihli AVM'nin tamamını kapsayan iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla 15.10.2018 tarihinde faaliyete geçen hipermarket, Game Factory Oyun Eğlence Alanı ve kafeterya bölümleri, 17 aydır hizmet vermektedir. Gerek 23.10.2012 tarihli inşaat ruhsatında gerekse 06.07.2018 tarihli yapı kayıt belgesi müracaatlarında bağımsız bölümler net şekilde ifade edilmesine ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aşamasında belediye tarafından gerekli kontroller yapılarak AVM'nin tamamına ruhsat verilmiştir. Buna rağmen, ayrıca belirtilmediği gerekçe gösterilerek oyun alanı, Mudanya Belediyesi tarafından haksız şekilde mühürlenmiş ve faaliyetleri engellenmiştir. İşletmemizin tüm alanlarının yasalara uygunluğu yönündeki 19.07.2019 tarihli İdare Mahkemesi kararı, 19.12.2019 tarihinde Danıştay tarafından da temyiz aşamasında onaylanmıştır. AVM'nin tamamını kapsayan yapı kayıt belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı mevcut olmasına rağmen, 21.02.2020 tarihinde yukarıda belirtilen nedene dayanılarak sadece 1 günlük düzeltme süresi verilmek suretiyle haksız şekilde, açılıştan 17 ay sonra Game Factory Oyun Eğlence Alanı mühürlenerek faaliyeti engellenmiştir. Şirketimiz bugüne kadar yasalara uygun ve iyi niyetli tacir olarak faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam edecektir. Şirketimiz 12 ilde ve 25 noktada faaliyetlerini yasalara uygun şekilde sürdürmektedir. Kurumumuzca, Mudanya Belediyesi'nin bu hukuksuz ve haksız eylemine karşı gerekli yasal işlemler başlatılacak olup, hakkın ve hukukun tescil edileceğine olan inancımız tamdır." - BURSA

Mudanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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