Özdoğan: "Biz büyük bir aileyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özdoğan: 'Biz büyük bir aileyiz' - Son Dakika

Özdoğan: "Biz büyük bir aileyiz"

6 saat önce

Hacılar Belediye personeli, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özdoğan:

Hacılar Belediye personeli, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Hacılar Belediyesi bünyesinde çalışan ve geçtiğimiz günlerde toplu sözleşme imzalayan belediye personeli, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.


Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmede emeği geçenlere teşekkür eden ve birlik, beraberlik içerisinde daha güzel bir Hacılar için çalıştıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Tüm çalışanlarımız bizim için kıymetli. Arkadaşlarımız daha ferah, daha mutlu, daha düzenli bir ilçe için ellerinden geleni yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Kış şartlarında yaz şartlarında soğukta, sıcakta emeklerini esirgemiyorlar. Bizde bu emeklerinin karşılığı belli bir oranda artışın uygun olacağını uzlaşıyla karara bağladık. Bu süreçte birbirimizi yormadık. Karşılıklı birlik, beraberlik anlayışı içerisinde bu aşamaya geldik. Sağ olsunlar bu süreç sonrasında bize teşekküre gelmişler. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Biz güzel bir ilçeyiz. Güzel insanlardan güzel çalışanlardan oluşan belediyemiz de bu güzel ilçeye hizmete her zaman devam edecek. Kazasız belasız bir dönem geçirmelerini Cenabı Hak'tan diliyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Allah kolaylıklar versin, hayırlı uğurlu olsun diyorum." İfadelerini kullandı.


Sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten belediye personeli ise "Hem tüm belediye personeli hem de ailelerimiz adına Başkan Özdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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