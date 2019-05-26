Son Dakika Haberleri: Özdoğan, "Hemşerilerimizin gönül sofrasına misafir olduk"

Özdoğan, "Hemşerilerimizin gönül sofrasına misafir olduk"

5 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Tutamseki sakinleri tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen mahalle sofrasına misafir oldu.

Özdoğan,
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Tutamseki sakinleri tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen mahalle sofrasına misafir oldu.

Hacılar Tutamseki mevkii sakinleri tarafından her yıl geleneksel olarak mahalle iftarı düzenleniyor. Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen iftar programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve mahalle sakinleri katıldı.

Vatandaşların evlerinde yaptıkları yemekler ile yapılan iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan ve mahalle sakinlerine gönül sofrasına misafir ettikleri için teşekkür eden Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten burada birlik var, beraberlik var, bereket var, bolluk var, emek var zahmet var. Hacılarımızın vatanına düşkünlüğü, dinine düşkünlüğü, milletine düşkünlüğü bağlılığı her zaman dillere destandır. Bu etkinliğinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Mahalle sofrası aslında gönül sofrası. O kadar mutlu olduk ki bu güzelliği Allah nasip eder, Allah hepimize hayırlı ömürler verirse önümüzdeki senelerde de birlikte yaşarız. Allah sizlerden razı olsun. Gönlünüzü açtınız. Emek verdiniz zahmet verdiniz. Rabbim sağlıkla sıhhatle de bayrama ulaşmayı nasip etsin."

Mahalle sakinleri ise; bu yıl 6'ıncısı düzenlenen iftar yemeğinin birlik ve berberliği artırdığını, gelecek yıllarda da bu programı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:58 Kaynak: İHA
AK Parti, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel
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