Son Dakika Haberleri: Özdoğan: "Herkesin Başkanı Olacağım"

Özdoğan: "Herkesin Başkanı Olacağım"

1 saat önce

Mahalli idareler seçimlerinde Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alan Bilal Özdoğan belediye önünde düzenlenen törende görevi devraldı.

Özdoğan:
Mahalli idareler seçimlerinde Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen ve mazbatasını alan Bilal Özdoğan belediye önünde düzenlenen törende görevi devraldı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,82 oranında oy alarak Hacılar Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan, Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle Meclis Üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı.

Mazbatasını Hacılar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Birol Küçük'ten alan ve "31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri Allah'ın izniyle zaferle kazanmış durumdayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemize layık hizmetleri hep birlikte yapacağız" diyen Özdoğan, törende yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 Bin 426 yaşayanımız var ilçemizde, ama ilçemizde yaşasın yaşamasın dünyanın her neresinde Hacılarlı varsa hemşerimiz varsa onun belediye başkanı olacağımı teminatını şimdi buradan vermek istiyorum. Biz bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi gönül belediyeciliği anlamında da ilçemizi yapacağımız hizmetlerle taçlandıracağız."

Mazbata töreninin ardından Hacılar Belediyesi'ne gelen Özdoğan, burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Daire müdürleri ve belediye çalışanları ile selamlaşan Özdoğan'a, eşi Buket Özdoğan da eşlik etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:11 Kaynak: İHA

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