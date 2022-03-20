Öze Dönüş Platformu Mart Ayı Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Öze Dönüş Platformu Mart Ayı Toplantısı İstanbul'da yapıldı

20.03.2022 13:50
Öze Dönüş Platformu Mart Ayı Toplantısı İstanbul'da yapıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişmelerin çok önemli olduğunu belirterek, tam bağımsızlık için bunun olması gerektiğini söyledi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişmelerin çok önemli olduğunu belirterek, tam bağımsızlık için bunun olması gerektiğini söyledi.

Öze Dönüş Platformu'nun "Gençler ile gençliğin geleceğine değer katanlar" başlıklı Mart Ayı Toplantısı, Topkapı'da bir otelde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Yılmaz, gençliğin enerjisinin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde güçlü bir Türkiye için yoğun çaba gösterdiğini belirten Yılmaz, gençlerin üretkenliğinin bu dönemde büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu ifade eden Yılmaz, ülkenin yurt dışında küresel bir güç olarak da görüldüğüne dikkati çekti. Yılmaz, "Ayasofya Camisi'nin açılması, KKTC'deki Maraş'ın açılması ve Karabağ zaferi, Türkiye bölgesel bir güç olmasa olmazdı. Çok net söylüyorum. Savunma sanayisi, tüm gelişmelerin ötesinde çok önemlidir. Tam bağımsızlık için bunun olması gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, savunma sanayisinde kendine yeterlilik oranının 2002'de yüzde 20 civarındayken şimdi yüzde 80'nin üzerine çıktığını aktararak, Türkiye'nin çalışkan, kararlı kadroları ve gençliği sayesinde 2023 sonrasında da bölgesel ve küresel etkili bir ülke olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

"Genç, ideali ve inancı için mücadele verendir"

Toplantıya katılan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ise gençlerin toplumsal birlik ve gelişme için önemini belirtti.

Müftüoğlu, gençliğin geleceğin teminatı olduğunu kaydederek, "Sizler ilim ile bezenmiş, irfan ile parlayan fazilet timsali, volkan gibi yanan, Allah aşkıyla yanan olmalısınız. Genç; vatanımızın sahibi imanla bütünleşendir. Genç; ideali ve inancı için mücadele verendir. Genç; çelik gibi sağlam olmalı, darbelere boyun eğmemelidir. Yorulsa da şikayet etmemeli, tam aksine yıldırım hızıyla hedefine ulaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlere önem vermeyen toplumların geleceklerini kuramayacağını vurgulayan Müftüoğlu, gençlerin toplumun istikbali olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi ile bazı platform üyeleri katıldı.

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Bağımsızlık, AK Parti, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öze Dönüş Platformu Mart Ayı Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


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