Son Dakika Haberleri: (Öze) Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı
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(Öze) Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı

1 saat önce

Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallelerrde kendini gösterdi.

(Öze) Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı, System.String[]
Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallelerrde kendini gösterdi. Vatandaşlar yılanlardan korunmak için kapan satıcılarına koştu.

Son günlerde kent genelinde 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor. Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayan vatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar kapan satıcılarına koştu. Konik şeklindeki kapanlar 70 ile 120 lira arasında satılıyor. Kapan satıcıları, konik görünümlü kafes şeklindeki kapanların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yılan kapanı üreten ve satan marangoz ustası Bedih Karataş, "Biz burada yılan kapanı ve diğer çeşitli hayvan kapanı üretiyoruz. Biliyoruz ki yaz geldi ve haşereler artık meydana çıktı. Vatandaşlar böcek ve yılanlardan rahatsız oldukları için rahat uyuyamıyorlar. Yılanlar vatandaşların civcivlerine zarar veriyor. Bundan dolayı yılan kapanına ihtiyaç duyuluyor. Biz de yılan kapanı üretiyoruz. Kümeste hayvan yetiştirenler için ufak faklarımız da var. Sıcak hava ile satışlarımız da arttı" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
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