Son Dakika Haberleri: Özekenci: "Hayvanlar Yaşam Hakkını İnsanlar Yüzünden Kaybediyor"

Özekenci: "Hayvanlar Yaşam Hakkını İnsanlar Yüzünden Kaybediyor"

38 dakika önce

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, insanların olduğu gibi hayvanların da hakları olduğunu belirterek, "Hayvanlar yaşam haklarını insanlar yüzünden kaybediyor.

Özekenci:
Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, insanların olduğu gibi hayvanların da hakları olduğunu belirterek, "Hayvanlar yaşam haklarını insanlar yüzünden kaybediyor. Hayvan hakları evrensel beyannamesine sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Özekenci, özel bir kolejin eğitim forumuna katılarak, hayvan hakları konusunda sunum yaptı. Öğrencilerin küresel, güvenlik, ekonomi, sağlık ve çevre gibi konularda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim forumunda açıklama yapan Özekenci, "Tıpkı insanlar gibi, hayvanların da hakları vardır ve hepimiz bu haklardan sorumluyuz. Hayvanlarımız maalesef bizler yüzünden yaşam haklarını ve yaşam alanlarını kaybetmektedir. Hayvanların yaşam haklarını güvence altına almak insanlığın görevidir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin de interaktif katılımının sağlandığı eğitim çalışmasının sonunda, öğrenciler rapor hazırlayarak genel kurula sundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel
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