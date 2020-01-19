(Özel) 10 parmağında 10 marifet olan başhekim - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 10 parmağında 10 marifet olan başhekim - Son Dakika

(Özel) 10 parmağında 10 marifet olan başhekim

6 saat önce

Kayseri'de ilçe devlet hastanesinde başhekim olarak görev yapan 38 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Arık, elektro gitar ve bateri çalıyor, hikaye denemelerinin yanında tıp üzerine kitap yazıyor, İngilizce ile Arapça biliyor ve Japon dövüş sanatı kendo ile ilgileniyor.

(Özel) 10 parmağında 10 marifet olan başhekim, System.String[]

Kayseri'de ilçe devlet hastanesinde başhekim olarak görev yapan 38 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Arık, elektro gitar ve bateri çalıyor, hikaye denemelerinin yanında tıp üzerine kitap yazıyor, İngilizce ile Arapça biliyor ve Japon dövüş sanatı kendo ile ilgileniyor.


Kayseri'de bir ilçe devlet hastanesinde başhekim olarak görev yapan 38 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Arık, yoğun iş temposunun yanında uğraştığı hobileri ile dikkat çekiyor. Memur bir ailenin çocuğu olduğunu ve müzikle ağabeyi sayesinde tanıştığını söyleyen Arık, "Yaklaşık 20 yıldır davul ve gitar çalıyorum. Bu konuda ağabeyim bana yol gösterici oldu. Birçok müzik grubumuz oldu fakat iş yoğunluğu nedeniyle bir araya gelerek müzik yapamadık" dedi.


Kendisini "Tam bir kitap kurduyum" diye tanımlayan Arık, "Şu yaşıma kadar binlerce kitap okudum. Artık kitapları evde koyacak yer bulamıyoruz. Özellikle dinler tarihi ve bilim tarihini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.


İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça da bilen Arık, "Kayseri Şehir Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalıştım. Burada sağlık birimini kuran ekipten biriyim. Şu an bir tıp kitabının ortopedi kısmını yazıyorum. Kafamı rahatlatmak için biraz bilgisayar oyunu oynuyorum. Güzel sohbetlerin olduğu bir Youtube kanalım var, onu aktif tutmaya çalışıyorum. Vakit buldukça ilgimi çeken her şeyi araştırmaya ve onu yapmaya çalışıyorum. Her şeyi merak etmek gibi kötü bir huyum var ama mesleğimi de ihmal etmiyorum. Ortopedide de özellikle omurga cerrahisi ile ilgileniyorum, skolyoz hastalığı ile. Prof. Dr. Cengiz Tuncay hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Vecihi Hürkuş gibi kendi uçağını yapabilen bir pilot olmayı hayal ettiğini anlatan Arık, "Daha çok batı müziği, metal ve rock müziği ilgimi çekiyor. İngilizce'yi de bu şekilde öğrendim diyebilirim. Her şeyi merak etmek gibi kötü bir huyum var. Ne ilgimi çekerse onunla ilgileniyorum. Kendo ile uğraştım, kılıçlar ondan kalma, fotoğrafçılık ile uğraştım. Hikaye yazmaya çalıştım, henüz yayınlanmış bir kitabım yok" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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